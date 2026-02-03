На Кубе зафиксировали новый рекорд холода

На Кубе зафиксировали новый рекорд холода7
- 3.02.2026, 21:06
Ноль градусов Цельсия.
На западе Кубы, в муниципалитете Перико, провинции Матансас утром 3 февраля была зафиксирована температура 0 градусов по Цельсию, что стало рекордно низкой температурой за всю историю страны, — сообщил национальный метеорологический институт Кубы.
«Предыдущий рекорд составлял 0,6 градусов, он был зафиксирован в провинции Маябеке 18 февраля 1996 года», — говорится в сообщении.
Метеорологи также отметили, что из-за значительного снижения температуры в некоторых районах наблюдался иней на листьях сельскохозяйственных культур.