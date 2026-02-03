Си Цзиньпин за три года обезглавил китайскую армию 7 3.02.2026, 21:25

Это беспрецедентный шаг в истории китайской армии.

Чистки в рядах китайского генералитета привели к тому, что в руководящих органах вооруженных сил Китая практически никого не осталось. Это ставит под вопрос готовность Пекина к военной операции против Тайваня.

К 2023 году Си Цзиньпин после десятилетия у власти сформировал высшее военное командование из лояльных ему людей, которые должны были превратить Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в армию мирового уровня. Но в последующие годы Си, в нарушение традиции оставшийся во главе страны после 10 лет у власти, устроил беспрецедентные в современной истории Китая чистки в военном руководстве, пишет The New York Times. Из шести членов Центрального военного совета (ЦВС), высшего военного органа Компартии Китая, на посту остался лишь один. А из как минимум 30 генералов и адмиралов, руководивших родами войск, театрами военных действий и пр., – всего семь. Остальные были отправлены в отставку либо попросту исчезли, включая многих из тех, кого назначили им на замену.

Последним и самым впечатляющим эпизодом стало объявление 24 января о расследовании в отношении генерал-полковника Чжана Юся, правой руки Си. Китайский лидер возглавляет ЦВС, а Чжан был его заместителем. Вместе с Джаном в опалу попал начальник Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли; их «подозревают в серьезных нарушениях дисциплины и закона» (такая формулировка обычно используется в ходе коррупционных расследований). При этом именно Джан и Лю руководили подготовкой войск к боевым действиям.

Хотя в практическом планировании крупных военных операций участвуют и многие менее высокопоставленные офицеры, потеря двух самых главных «оперативных» командиров как минимум на время ставит под вопрос боеготовность НОАК, отмечает NYT.

При этом 75-летний Чжан был близок к Си, их отцы вместе воевали во время гражданской войны в 1940-х годах. Чжан оставался одним из немногих генералов с боевым опытом, так как участвовал в китайско-вьетнамских конфликтах в 1980-е годы. Но это не помешало властям обвинить его (хотя публично об этом не сообщалось) также в передаче США информации о ядерной программе Китая: об этом The Wall Street Journal рассказали люди, знакомые с содержанием закрытого брифинга, на котором высокопоставленных китайских руководителей проинформировали об обвинениях. Чжана и Лю также подозревают в получении взяток от подчиненных в обмен на продвижение на высшие военные должности.

Кристофер Джонсон, директор консалтинговой компании China Strategies Group, который ранее работал в ЦРУ, в том числе ведущим аналитиком по Китаю, сказал WSJ: «Этот беспрецедентный шаг в истории китайской армии, и он означает полное уничтожение ее высшего командования».

Чистка затронула практически все рода войск, в том числе ракетные и военно-морской флот, отмечает NYT. А также руководство всех пяти театров военных действий, включая Восточный, ответственный за операции на тайваньском направлении. В конце 2025 года Си назначил нового командующего Восточным театром.

Причины, по которым Си обезглавил вооруженные силы, остаются неясными. Джонсон отмечает, что, проводя свою антикоррупционную кампанию, тот долго пытался не трогать военное руководство, но в итоге «осознал, что это невозможно». Лайл Моррис, старший научный сотрудник Института политических исследований азиатского общества, считает действия Си свидетельством его силы, а не слабости: «Он уверен в укреплении своей власти над вооруженными силами».

Но в любом случае встает вопрос о боеготовности НОАК, отмечают эксперты. Си дал военным приказ подготовить армию к захвату Тайваня к 2027 году, заявлял в 2022-м тогдашний замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн. Возможно, китайский лидер хочет договориться по тайваньскому вопросу с Дональдом Трампом: они планировали встретиться в этом году после того, как в октябре заключили торговое перемирие. В этой ситуации Си может убирать людей, которые могут оказаться лишними в достижении такой договоренности.

Чжан, например, играл центральную роль в отношениях с Россией, занимался углублением военного сотрудничества с ней и встречался с Владимиром Путиным, отмечает Деннис Уайлдер, эксперт по китайским вооруженным силам и бывший глава отдела анализа Китая в ЦРУ.

Учитывая масштабы и сложность управления любой крупной и сложной военной организацией, сложившийся вакуум в руководстве китайских вооруженных сил делает их неприспособленными для выполнения задач, считает Тэйлор Фрейвел, директор Программы по изучению вопросов безопасности Массачусетского технологического института: «Это неизбежно повлияет на готовность НОАК к проведению крупных и сложных военных операций в краткосрочной и среднесрочной перспективе».

