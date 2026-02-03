11 мая 2026, понедельник, 22:25
Разведка Польши предотвратила покушение на Зеленского

  • 3.02.2026, 22:10
Сотрудники контрразведки Польши задержали сотрудника оборонного ведомства, работавшего на РФ.

Окружной суд в польской Замости рассмотрел дело сотрудника министерства обороны республики, подозреваемого в шпионаже и причастности к организации покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил представитель координатора польских спецслужб Яцек Добжинский в социальной сети X.

Ранее стало известно, что сотрудники контрразведки Польши задержали сотрудника оборонного ведомства, которого подозревают в работе на российскую разведку.

Добжинский сообщил, что 50-летний житель города Грубешов был готов действовать в интересах иностранной разведки против Польши.

Павел К. изъявил желание присоединиться к структурам военной разведки России и выполнять разведывательные задачи. Мужчина должен был, в частности, передавать информацию о работе аэропорта Жешув-Ясенка. По словам Добжинского, установление планов Павла помогло предотвратить покушение на жизнь Зеленского.

Также в октябре прошлого года сообщалось, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 55 человек за действия в интересах российской разведки.

