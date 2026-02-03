Премьер Литвы: Потепления в отношениях с Беларусью я не вижу
23.02.2026, 22:40

Инга Ругинене

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что в ближайшее время не ожидает улучшения отношений между Вильнюсом и Минском. По ее словам, белорусские власти по-прежнему делают ставку на демонстрацию силы, а не на диалог.

«Пока что я не вижу потепления в этом отношении и, вероятно, для этого нет причин», – цитирует Ингу Ругинене LRT.

«Пока Беларусь проявляет агрессию, пока она воспринимает только язык силы и считает, что на нас можно повлиять только давлением, мы действительно не видим возможности хотя бы немного «разморозить» эти отношения. Мы не поддерживаем общение на языке силы и ясно об этом заявляем», – подчеркнула премьер-министр Литвы.

Ругинене подчеркнула, что Литва готова к равноправному диалогу, но не в нынешних условиях. По ее словам, белорусская сторона не демонстрирует интереса к обсуждению конкретных технических или деловых вопросов.

«Им кажется, что демонстрация давления, испытание наших систем – те же самые шары, фуры – это соответствующий язык общения с нами. Нам так не кажется», – сказала она, добавив, что в нормальных отношениях стороны либо спокойно обсуждают практические вопросы, либо, если одна из них выбирает путь давления, такой формат взаимодействия Вильнюса неинтересен.

