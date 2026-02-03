Сына Каддафи убили в Ливии
- 3.02.2026, 22:56
Он погиб в ходе боев у нефтяного месторождения.
Саиф аль-Ислам Каддафи, один из сыновей Муаммара Каддафи, был убит в ходе боев у нефтяного месторождения Хамада в Ливии, сообщает ливийский телеканал Al Ahrar.
Телеканал «Аль-Хадат» со ссылкой на источник в семье Каддафи также сообщил, что сын бывшего ливийского лидера Саиф погиб в результате вооруженных столкновений. Абдулла Отман, представитель Саифа аль-Ислама Каддафи на Ливийском форуме политического диалога, подтвердил смерть Муаммара Каддафи, не раскрывая подробностей, сообщает Al Khaleej. «Мы принадлежим Богу, и к Нему мы вернемся. Муджахид Саиф аль-Ислам Каддафи находится под защитой Бога», — написал он в соцсетях.
Саиф аль-Ислам Каддафи является вторым сыном убитого осенью 2011 года ливийского руководителя. В 2021 году прокуратура официального правительства Ливии выдала ордер на его арест по подозрению в связях с бойцами частной военной кампании (ЧВК) Вагнера.