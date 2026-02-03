закрыть
11 мая 2026, понедельник, 23:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сына Каддафи убили в Ливии

5
  • 3.02.2026, 22:56
  • 11,152
Сына Каддафи убили в Ливии

Он погиб в ходе боев у нефтяного месторождения.

Саиф аль-Ислам Каддафи, один из сыновей Муаммара Каддафи, был убит в ходе боев у нефтяного месторождения Хамада в Ливии, сообщает ливийский телеканал Al Ahrar.

Телеканал «Аль-Хадат» со ссылкой на источник в семье Каддафи также сообщил, что сын бывшего ливийского лидера Саиф погиб в результате вооруженных столкновений. Абдулла Отман, представитель Саифа аль-Ислама Каддафи на Ливийском форуме политического диалога, подтвердил смерть Муаммара Каддафи, не раскрывая подробностей, сообщает Al Khaleej. «Мы принадлежим Богу, и к Нему мы вернемся. Муджахид Саиф аль-Ислам Каддафи находится под защитой Бога», — написал он в соцсетях.

Саиф аль-Ислам Каддафи является вторым сыном убитого осенью 2011 года ливийского руководителя. В 2021 году прокуратура официального правительства Ливии выдала ордер на его арест по подозрению в связях с бойцами частной военной кампании (ЧВК) Вагнера.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман