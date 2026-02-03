Белый дом рассказал о реакции Трампа на ночной удар РФ по Украине

Белый дом рассказал о реакции Трампа на ночной удар РФ по Украине16
- 3.02.2026, 23:15
Президент США ранее лично просил Путина не наносить удары по Украине из-за сильных морозов.
Президента США Дональда Трампа не удивил ночной российский удар по Украине, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Отвечая на вопрос о реакции республиканца, Левитт рассказала, что общалась с Трампом утром 3 февраля и тот, «к сожалению, не был удивлен».
«Это две страны, которые уже несколько лет ведут крайне жестокую войну», — сказала она, добавив, что конфликт бы не начался, если бы Трамп был у власти. Левитт обвинила предыдущего американского лидера Джо Байдена в «слабости и некомпетентности».
Трамп 29 января заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина к прекращению ударов по Украине на неделю из-за сильных морозов. Когда именно это произошло, он не уточнил.