11 мая 2026, понедельник, 23:57
Белый дом рассказал о реакции Трампа на ночной удар РФ по Украине

16
  3.02.2026, 23:15
  • 19,012
Дональд Трамп

Президент США ранее лично просил Путина не наносить удары по Украине из-за сильных морозов.

Президента США Дональда Трампа не удивил ночной российский удар по Украине, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Отвечая на вопрос о реакции республиканца, Левитт рассказала, что общалась с Трампом утром 3 февраля и тот, «к сожалению, не был удивлен».

«Это две страны, которые уже несколько лет ведут крайне жестокую войну», — сказала она, добавив, что конфликт бы не начался, если бы Трамп был у власти. Левитт обвинила предыдущего американского лидера Джо Байдена в «слабости и некомпетентности».

Трамп 29 января заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина к прекращению ударов по Украине на неделю из-за сильных морозов. Когда именно это произошло, он не уточнил.

