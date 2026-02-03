Зубры облюбовали поле прямо под окнами домов в агрогородке на Гомельщине

  3.02.2026, 23:29
  • 5,910
Фотофакт.

Стадо зубров приблизилось к домам агрогородока Озераны Житковичского района, сообщила пресс-служба Гомельского облисполкома.

Животные потянулись к жилищам людей потому, что здесь работники нацпарка традиционно устраивают подкормочную площадку, рассказал заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе Национального парка «Припятский» Андрей Беспалый.

Такие «столовые» помогают сохранить численность и свести к минимуму возможный ущерб сельхозугодиям.

«В зимний голодно-холодный период, особенно когда из-под глубокого снега, как в этом году, добыть естественный корм становится сложно, взрослая опытная самка принимает решение вывести стадо из леса. В кормушках — овес и плющеная кукуруза, сено, морковь, а также соль», — рассказали в Гомельском облисполкоме.

