Зубры облюбовали поле прямо под окнами домов в агрогородке на Гомельщине
- 3.02.2026, 23:29
- 5,910
Фотофакт.
Стадо зубров приблизилось к домам агрогородока Озераны Житковичского района, сообщила пресс-служба Гомельского облисполкома.
Животные потянулись к жилищам людей потому, что здесь работники нацпарка традиционно устраивают подкормочную площадку, рассказал заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе Национального парка «Припятский» Андрей Беспалый.
Такие «столовые» помогают сохранить численность и свести к минимуму возможный ущерб сельхозугодиям.
«В зимний голодно-холодный период, особенно когда из-под глубокого снега, как в этом году, добыть естественный корм становится сложно, взрослая опытная самка принимает решение вывести стадо из леса. В кормушках — овес и плющеная кукуруза, сено, морковь, а также соль», — рассказали в Гомельском облисполкоме.