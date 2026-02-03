Зубры облюбовали поле прямо под окнами домов в агрогородке на Гомельщине 3.02.2026, 23:29

5,910

Фотофакт.

Стадо зубров приблизилось к домам агрогородока Озераны Житковичского района, сообщила пресс-служба Гомельского облисполкома.

Животные потянулись к жилищам людей потому, что здесь работники нацпарка традиционно устраивают подкормочную площадку, рассказал заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе Национального парка «Припятский» Андрей Беспалый.

Такие «столовые» помогают сохранить численность и свести к минимуму возможный ущерб сельхозугодиям.

«В зимний голодно-холодный период, особенно когда из-под глубокого снега, как в этом году, добыть естественный корм становится сложно, взрослая опытная самка принимает решение вывести стадо из леса. В кормушках — овес и плющеная кукуруза, сено, морковь, а также соль», — рассказали в Гомельском облисполкоме.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com