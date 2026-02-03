11 мая 2026, понедельник, 23:57
Российский Белгород погрузился во тьму

8
  3.02.2026, 23:41
  • 8,298
Над городом прозвучала серия взрывов.

Серия взрывов прозвучала над Белгородом, в городе и области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как рассказали местные жители, после серии взрывов в нескольких районах города пропал свет. Перебои с электричеством также наблюдаются в шести населенных пунктах, расположенных неподалеку от Белгорода.

По данным журналистов, в городе работает сирена воздушной опасности. Средства противовоздушной обороны (ПВО) отрабатывают по воздушным целям.

Позже Telegram-канал Mash уточнил, что после серии взрывов и ракетной тревоги в Белгороде наступил блэкаут. Без света оказались сам город и несколько округов, в том числе Белгородский, Яковлевский, Шебекинский, Грайворонский и Ракитянский. Отключения электричества фиксируют и в Старом Осколе — там проблемы начались во время обстрела. Местные жители рассказали, что слышали как минимум 20 взрывов.

Информацию об отключении электроснабжения на водозаборах после ракетного обстрела подтвердил водоканал Белгородской области.

