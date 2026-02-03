12 мая 2026, вторник, 0:36
  3.02.2026, 23:54
США сбили иранский беспилотник, который приблизился к авианосцу Abraham Lincoln
Он был сбит истребителем F-35.

Об этом сообщило во вторник, 3 февраля, Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По информации издания, иранский беспилотник Shahed-139 летел в направлении авианосца Авраам Линкольн и был сбит американским истребителем F-35.

В январе 2026 года Соединенные Штаты начали перемещение авианосной ударной группы из Южнокитайского моря в зону ответственности Центрального командования на Ближнем Востоке. Это происходило на фоне усиления напряженности между администрацией президента США Дональда Трампа и официальным Тегераном.

В конце января издание The Economist сообщило, что США развернули на Ближнем Востоке ЗРК Patriot, системы противоракетной обороны THAAD и авианосец Авраам Линкольн. В публикации говорилось, что Штаты рассматривают возможность нанести удар по Ирану.

2 февраля Reuters писало, что представители иранского диктаторского режима опасаются подрыва своей власти в результате американского удара. В частности, Тегеран допускал, что в стране после такого удара с новой силой вспыхнут массовые протесты.

