Путин сообщил о замедлении роста российской экономики до 1% 9 4.02.2026, 0:46

По словам диктатора РФ, замедление было «рукотворным».

Рост российской экономики по итогам 2025 года составил 1%, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник.

«Это ниже динамики, которая наблюдалась раньше, — сказал Путин обращаясь к министрам в Кремле. — В 2023, 2024 годах — 4,1% рост, 4,3% рост».

По словам Путина, замедление было «рукотворным» и связано с «действиями по снижению инфляции». Она, согласно государственной статистике, составила 5,6% против 9,5% годом ранее.

«В начале текущего года инфляция, правда, немного ускорилась», — признал Путин. После повышения НДС недельный рост цен установил рекорд с 2022 года, а годовой — достиг 6,4%, по данным Росстата.

Правительство и ЦБ прогнозируют, что этот «период будет краткосрочным», а главная задача — восстановление темпов роста отечественной экономики, подчеркнул президент. По его словам, для этого запущен план структурных преобразований в экономике, который требует улучшить деловой климат, наращивать инвестиции и сделать упор на производительность труда;

«Прошу выполнять его ритмично, по намеченному графику, чтобы первые значимые результаты были заметны уже в текущем году», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

