закрыть
12 мая 2026, вторник, 2:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Белом доме раскрыли детали сделки с Индией на $500 млрд

1
  • 4.02.2026, 1:34
  • 2,300
В Белом доме раскрыли детали сделки с Индией на $500 млрд

Индия согласилась закупать больше нефти у США.

Индия согласилась закупать больше нефти у США. С таким утверждением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.

«Индия согласилась прекратить закупку российской нефти и покупать больше американской нефти у США, а также, возможно, у Венесуэлы», — сказала Ливитт.

Она отметила, что в рамках сделки с США премьер-министр Индии Нарендра Моди обязался закупить американскую энергию, транспорт и сельскохозяйственную продукцию на $500 млрд.

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Моди согласился прекратить покупать российскую нефть. Глава Белого дома отметил, что для него было честью поговорить с «одним из лучших друзей» и «влиятельным и уважаемым лидером своей страны» Нарендрой Моди.

Как стало известно газете The Washington Post (WP), США пообещали отменить дополнительные пошлины в размере 25% против Индии в случае ее отказа от нефти из России.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман