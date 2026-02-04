«Первая личная встреча Виктора и Светланы» 15 4.02.2026, 2:04

Виктор Бабарико и Светлана Тихановская

Фото: пресс-служба Светланы Тихановской

Пресс-служба Тихановской рассказала о встрече с Бабарико.

3 февраля состоялась рабочая встреча Светланы Тихановской и бывшего политзаключенного Виктора Бабарико.

«Это их первая личная встреча после освобождения Бабарико из колонии 13 декабря прошлого года. Перед началом рабочей части встречи Светлана и Виктор провели личную беседу», – сообщает пресс-служба Тихановской.

После этого, как сообщается, состоялось обсуждение актуальной повестки дня, возможных шагов для различных акторов демократических сил, а также подходов к формированию общего видения будущего Беларуси — такого, в которое смогут поверить и белорусы внутри страны и за ее пределами, и международные партнеры.

