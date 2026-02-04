«Первая личная встреча Виктора и Светланы»15
- 4.02.2026, 2:04
Пресс-служба Тихановской рассказала о встрече с Бабарико.
3 февраля состоялась рабочая встреча Светланы Тихановской и бывшего политзаключенного Виктора Бабарико.
«Это их первая личная встреча после освобождения Бабарико из колонии 13 декабря прошлого года. Перед началом рабочей части встречи Светлана и Виктор провели личную беседу», – сообщает пресс-служба Тихановской.
После этого, как сообщается, состоялось обсуждение актуальной повестки дня, возможных шагов для различных акторов демократических сил, а также подходов к формированию общего видения будущего Беларуси — такого, в которое смогут поверить и белорусы внутри страны и за ее пределами, и международные партнеры.