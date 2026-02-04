Директор Института международной информации Украины резко ответила Колесниковой 57 4.02.2026, 4:13

Оксана Романюк

Фото: Facebook

Оксану Романюк шокировали заявления экс-политзаключенной.

Директор Института международной информации (ИМИ) Оксана Романюк ответила в Facebook на заявления экс-политзаключенной Марии Колесниковой о том, что Европа должна «вести диалог» с режимом Александра Лукашенко.

Внимание на публикацию обратило украинское издание «Гордон».

Колесникова, которая в декабре 2025 года после пяти лет заключения была освобождена из тюрьмы, в интервью Financial Times выразила удивление, что Европа не начала диалог с Беларусью раньше США, ведь у европейцев с белорусами гораздо больше связей. По ее мнению, если Европа не начнет говорить с Лукашенко, тот еще больше сблизится с Россией.

Колесникова заявила, что Лукашенко – «прагматичный человек, понимающий язык бизнеса». По ее словам, если он готов освободить политзаключенных и допустить работу независимых СМИ и общественных организаций в Беларуси в обмен на снятие санкций, это надо обсуждать.

Издание указало, что ее подход противоречит подходу ЕС, который минимизировал контакты с Лукашенко, но поддерживает белорусскую оппозицию в изгнании.

«За что нам все это? Еще одна курица мира появилась на международной арене», – написала Романюк. По ее словам, заявления Колесниковой было «максимально противно» читать.

«Я читала это из города, где офис моей ГО уничтожен затоплением, из-за российских ударов по энергетике. После ночи обстрелов, в самые морозы, после трех дней без электричества и отопления. После того, как только почитала новости о том, что съемочная группа «Суспільне Дніпро» чудом избежала российского удара, когда поехала снимать Терновку. Ту же, где россияне позавчера убили 12 шахтеров в автобусе и ранили кучу людей. И так далее, и так далее. Она говорит: «Снимите санкции, потому что люди важнее». Мы знаем, что люди важнее. Именно поэтому санкции очень важны», – написала директор ИМИ.

Она подчеркнула, что менять ежедневно погибающих людей на тех, которым «некомфортно вести бизнес», – это не гуманизм, а «чистое и неприкрытое зло». Также Романюк возмутили, по ее словам, комплименты Лукашенко.

«Когда она начнет легитимизировать режим путинского прихвостня за границей, для нас это будет означать новые ракеты по Украине», – написала она.

Романюк возмутили призывы Колесниковой к «возвращению в нормальность». «Давайте нормализуем оккупацию, войну, империю, будем торговать с массовыми убийцами, а они пусть улыбаются. И пусть отпустят пару человек для картинки. Так империя себя и отбеливает», – заявила она.

По словам Романюк, если Колесникова хочет «нормальности», то нужно призывать к выводу войск РФ из Беларуси и прекратить соучастие в войне РФ против Украины.

«Она за месяц на свободе до сих пор не поняла, что человеческие страдания в Украине настоящие. Поэтому санкции – это важно, потому что это один из немногих инструментов давления, ограничивающий ресурсы режимов и повышающий цену их насилия. Это инструмент, который делает зло менее эффективным», – заключила Романюк.

