ВСУ отразили штурм и сожгли танки российских оккупантов на Новопавловском направлении
- 4.02.2026, 5:59
Видео.
Бойцы подразделения ударных БПЛА «Lasar's Group» НГУ отразили штурм на Новопавловском направлении и сожгли танки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в конце января противник предпринял попытку механизированного штурма позиций Сил обороны, однако потерпел поражение.
Атаку удалось отразить благодаря экипажам ОЗСП «Lasar's Group» Национальной гвардии Украины и побратимам из смежных подразделений.
Наступление произошло в полосах ответственности 1 корпуса НГУ «Азов» и 9-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.
Разведка союзников зафиксировала движение вражеской техники и личного состава в направлении украинских позиций. После этого отработкой по средствам противника занялись экипажи тяжелых бомберов «Лазаров».
Благодаря мастерству украинских бойцов удалось уничтожить 2 танка и подбить еще один. Сбросами с дронов «Lasar's Group» также были ранены 2 оккупанта.