ВСУ отразили штурм и сожгли танки российских оккупантов на Новопавловском направлении 4.02.2026, 5:59

Видео.

Бойцы подразделения ударных БПЛА «Lasar's Group» НГУ отразили штурм на Новопавловском направлении и сожгли танки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в конце января противник предпринял попытку механизированного штурма позиций Сил обороны, однако потерпел поражение.

Атаку удалось отразить благодаря экипажам ОЗСП «Lasar's Group» Национальной гвардии Украины и побратимам из смежных подразделений.

Наступление произошло в полосах ответственности 1 корпуса НГУ «Азов» и 9-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.

Разведка союзников зафиксировала движение вражеской техники и личного состава в направлении украинских позиций. После этого отработкой по средствам противника занялись экипажи тяжелых бомберов «Лазаров».

Благодаря мастерству украинских бойцов удалось уничтожить 2 танка и подбить еще один. Сбросами с дронов «Lasar's Group» также были ранены 2 оккупанта.

