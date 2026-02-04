Одно из самых известных мест Минска может скоро измениться 8 4.02.2026, 10:18

Там готовят реконструкцию.

Один из самых известных и посещаемых зеленых массивов столицы — парк им. Челюскинцев — в скором времени может измениться. Администрация Первомайского района вынесла на общественное обсуждение проект его частичной реконструкции, сообщает агентство «Минск-Новости».

История парка началась с присоединения Комаровского леса к Минску в 1923 году. Развитие территории продолжилось возведением стадиона и выставки, а в 1932 году здесь официально открыли парк отдыха и культуры, получивший свое нынешнее имя спустя два года. Сейчас зона отдыха площадью 59 гектаров, расположенная рядом с главным проспектом и станцией метро, в летнее время ежедневно привлекает тысячи горожан. Последний раз значительное обновление ее инфраструктуры проводилось более десяти лет назад, в период с 2003 по 2010 год.

Новый этап благоустройства коснется прежде всего центральной аллеи и прилегающих к ней территорий. На эти цели планируется направить свыше 10 млн рублей.

Упорядочение торговли и общепита

Вместо разрозненных точек вдоль основных аллей предполагается установить 10 нестационарных кафе и 32 торговых павильона, подключенных к инженерным коммуникациям. Для них разработаны несколько типовых проектов: конструкции с фасадами, имитирующими дерево, и крышей из мягкой черепицы. Как указано в проектной документации, такое решение позволит «скрыть торговлю», необходимую для современного парка, используя аутентичные материалы.

Объекты для отдыха

Парк пополнится аттракционами: «Колесом обозрения», «Ладьей» и «Катальной горой». Детская игровая зона останется на прежнем месте, но будет полностью модернизирована.

Комплексное благоустройство

Запланирована замена освещения, установка современных скамеек и малых архитектурных форм, обновление контейнерных площадок, а также создание безбарьерной среды для маломобильных посетителей. Новый дизайн получат и кассовые павильоны.

Обсуждение проекта продлится с 5 по 19 февраля.

