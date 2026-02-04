12 мая 2026, вторник, 11:11
3
  4.02.2026, 10:25
  • 2,478
NYT: Си Цзиньпин рискует потерять уверенность в собственной армии
Си Цзиньпин
Фото: Reuters

Масштабные чистки привели к уменьшению профессиональности командного состава.

Масштабные кадровые чистки в Вооруженных силах Китая, инициированные председателем КНР Си Цзиньпином, могут привести к снижению доверия к командованию и создать вакуум в военном руководстве.

Об этом сообщает The New York Times.

С начала 2023 года из 30 высокопоставленных генералов и адмиралов свои должности сохранили лишь семеро. Кампания официально объявлена как антикоррупционная, однако, как отмечает издание, она также выполняет политическую функцию — усиление личной лояльности к лидеру КНР.

Самым громким эпизодом стало задержание Чжан Юся — заместителя председателя Центрального военного совета Китая. Вместе с ним снят с должностей и начальник объединенного штаба Лю Чжэньли. Обоих обвиняют в «серьезных нарушениях дисциплины и закона».

По мнению NYT, потеря ключевых руководителей, в частности ответственных за оперативную подготовку, привела к уменьшению профессиональности командного состава. Это может подорвать уверенность Си Цзиньпина в боеготовности собственной армии.

В то же время, как отмечает The Wall Street Journal, увольнение Чжан Юся и других командующих дает Си Цзиньпину больше личного контроля над армией. По оценке WSJ, это может ускорить принятие решения о потенциальной военной операции против Тайваня.

