Ученые разработали шляпу против облысения 3 4.02.2026, 10:32

Лабораторные испытания дали потрясающий результат.

Ученые из Южной Кореи и Китая разработали шляпу с органическими инфракрасными светодиодами, которая может стать безопасной и комфортной альтернативой традиционным препаратам против облысения, пишет RTVI.us.

Традиционные методы лечения алопеции (облысения) включают лекарства и световую терапию. Приборы для лазерной терапии обычно представляют собой тяжеловесную конструкцию в виде шлема, они предназначены в основном для использования дома. Кроме того, они воздействуют точечно, не охватывая всю поверхность головы.

В новой разработке использованы органические светодиоды (OLED). Их преимущество в том, что они состоят из тонкого слоя углеродного материала и излучают свет равномерно на значительном расстоянии. Светодиоды встроены в мягкий материал, похожий на ткань, который повторяет естественные контуры головы и обеспечивает световое воздействие по всей поверхности кожи головы.

Команда сосредоточила усилия на замедлении старения клеток волосяных фолликулов. Используя технологии управления длиной волны, изначально разработанные для дисплеев, исследователи настроили OLED так, чтобы диоды излучали инфракрасный свет в диапазоне 730−740 нанометров — оптимальное расстояние для активации клеток дермы, которые отвечают за рост и регенерацию волос.

«Главное достижение — доказательство того, что свет с точно подобранной длиной волны может эффективно замедлять старение клеток волосяных фолликулов», — рассказал один из авторов исследования, доктор Чо Ын Хэ.

Лабораторные испытания показали, что старение волосяных фолликулов замедлилось примерно на 92% по сравнению с контрольной группой, где применялись обычные методы световой терапии.

Результаты исследования пока не опубликованы, разработка находится на стадии доклинических испытаний.

