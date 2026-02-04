США отправили в Нигерию военных после ударов по ИГИЛ 2 4.02.2026, 10:46

иллюстративное фото

Американская группа прибыла в страну и уже приступила к выполнению задач.

США направили в Нигерию «небольшую группу» военнослужащих, которые могут помочь нигерийским силам в борьбе с террористическими группировками, в том числе с «Исламским государством» (ИГИЛ), пишет Reuters. Об отправке бойцов сообщил возглавляющий американское командование в Африке генерал Дагвин Андерсон. По его словам, появление военного контингента США в Нигерии стало возможно после того, как обе страны согласились с необходимостью противодействовать террористической угрозе в Западной Африке. Он отметил, что военные «обладают уникальными возможностями», но не предоставил дополнительных подробностей о масштабах и характере их миссии.

Министр обороны Нигерии Кристофер Муса подтвердил, что американская группа прибыла в страну и уже приступила к выполнению задач. Однако он также не привел подробностей о миссии военных США. Бывший американский чиновник в разговоре с Reuters предположил, что группа может быть задействована в сборе разведданных и обеспечении возможностей нигерийских сил для нанесения ударов по связанным с террористами группировкам. Отправка военного контингента США в Нигерию произошла после того, как Вашингтон усилил давление на Абуджу, обвинив власти страны в том, что они не смогли защитить христиан от исламских боевиков. 25 декабря, в день католического Рождества, американские военные нанесли «мощный и смертоносный» удар по террористам ИГИЛ на северо-западе Нигерии, заявлял президент США Дональд Трамп.

«Ранее я предупреждал этих террористов, что если они не прекратят резню христиан, им придется заплатить адскую цену — и сегодня вечером это произошло», — отметил глава Белого дома. При этом, как писала The Washington Post, для удара американские силы задействовали 16 ракет Tomahawk на сумму около $30 млн, что было несоразмерно угрозе со стороны немногочисленных отрядов боевиков.

До этого Трамп поручил Пентагону подготовить план действий против исламистов в Нигерии. Он также предупреждал, что США могут зайти в эту страну «во всеоружии, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают ужасные злодеяния» против христиан. Нигерия официально является светским государством, но ее население разделено между мусульманами (53%) и христианами (45%), отмечает Guardian. Религиозные столкновения в стране происходят с 1950-х годов. Самая многочисленная экстремистская группировка «Боко Харам», которая является частью ИГИЛ, совершает нападения на христианские церкви и полицейские участки, добиваясь тем самым создания исламского государства в северной части страны.

