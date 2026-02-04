Бывшего мужа Джилл Байден обвинили в убийстве жены 2 4.02.2026, 11:00

Уильям Стивенсон и Джилл Байден

Бывшему мужу бывшей первой леди США Джилл Байден, 77-летнему Уильяму Стивенсону, предъявили обвинение в убийстве первой степени по делу о смерти его нынешней жены Линды Стивенсон. Об этом сообщает CNN.

По данным полиции, Линду Стивенсон, которой было 64 года, нашли без сознания 28 декабря в доме супругов в округе Нью-Касл после вызова, связанного с бытовой ссорой. Женщину обнаружили мертвой, однако правоохранители не раскрыли подробностей о причине и обстоятельствах ее смерти.

Уильяма Стивенсона арестовали и поместили в исправительное учреждение Говарда Янга. Его содержат под стражей после того, как он не смог внести залог в размере 500 тысяч долларов. Пока неизвестно, есть ли у него адвокат.

Брак Джилл и Уильяма

Стивенсон был женат на Джилл Байден с 1970 по 1975 год. В своих мемуарах 2019 года Байден называла этот брак «ошибкой молодости», хотя отмечала, что в свое время верила в их отношения. В постпрезидентском офисе Джо Байдена отказались комментировать арест и обвинения.

Согласно некрологу, Линду Стивенсон описывают как человека, глубоко преданного семье. Она любила проводить время с дочерью и внучкой, болела за команду «Филадельфия Иглз», а в последние годы основала собственный бухгалтерский бизнес.

«Линду будут помнить как настойчивого, добросердечного и преданного человека», – говорится в сообщении о ее смерти.

