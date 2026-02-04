Politico: На этой неделе станет ясно, готов ли Путин к миру 9 4.02.2026, 10:39

Владимир Путин

Есть признаки того, что новые переговоры в Абу-Даби могут быть многообещающими.

Сегодня в Абу-Даби начинается очередной раунд переговоров по завершению войны в Украине. И хотя общая перспектива для Украины остается не менее мрачной, однако, как пишет Politico, есть признаки того, что результаты переговоров на этой неделе могут наконец дать ответ на ключевой вопрос: серьезно ли настроен российский лидер Владимир Путин на заключение мира.

Как отмечает издание, по словам некоторых украинских и американских источников, знакомых с ходом переговоров, есть признаки того, что нынешние переговоры могут быть более многообещающими, чем принято считать.

«Раньше эти переговоры были как вырывание зубов без анестезии», – сказал американский эксперт по внешней политике, консультировавший Киев. - «Раньше мне хотелось кричать, когда я видел очередной отчет, в котором говорилось, что переговоры были «конструктивными». Но теперь я замечаю, что россияне относятся к этим переговорам серьезнее».

Он также выразил осторожные надежды, что «есть разумные шансы положить конец этому конфликту весной».

Бывший высокопоставленный украинский чиновник в комментарии изданию был менее оптимистичен, но даже он согласился с тем, что произошли изменения в настроении и тоне со стороны России за столом переговоров.

Описывая главу российской делегации, начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игоря Костюкова, и офицера военной разведки Александра Зорина как практичных людей, он сказал, что ни один из них не склонен читать длинные лекции о «коренных причинах» конфликта – в отличие от Лаврова и Путина. «Российские разведчики работали профессионально, углубляясь в практические детали», – отметил он.

Чиновник предполагает, что это изменение может быть связано с тем, что Кремль считает, что Европа все серьезнее относится к общеконтинентальной обороне, наращивает производство оружия и пытается стать менее зависимой от США в вопросах общей безопасности:

«Мирное соглашение, окончание войны могут значительно ослабить этот импульс – европейским лидерам будет гораздо сложнее убедить своих избирателей в необходимости жертв, которые потребуются для перехода к увеличению расходов на оборону».

В то же время, изменение тона России может быть еще одной попыткой отвлечь Трампа.

«Путин практически ничего не может показать в качестве результата огромных издержек войны. Принятие сейчас мирного урегулирования, в котором он не сможет заявить о явной «победе» России и русского народа, станет большой проблемой внутри страны», – заявил отставной австралийский генерал Мик Райан.

