Видеофакт: Обезьяна с российским флагом под песню Газманова скачет на лошади по цирковой арене22
- 4.02.2026, 11:25
Меткая метафора современного состояния России.
Российская пропаганда и развлекательная индустрия продолжают демонстрировать специфическое отношение к собственным государственным символам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры с цирковой арены, где зафиксирован «патриотический» номер с участием животных.
На видео заснято, как обезьяна скачет на лошади, держа в руках флаг Российской Федерации. Выступление сопровождается песней «Вперед, Россия!» путиниста Газманова.
Подобная постановка свидетельствует о глубоком кризисе идеологического наполнения в РФ. То, что планировалось как зрелищный номер, на практике превратилось в демонстрацию абсурда, вызывающую больше иронии, чем гордости.
Абсурд вместо торжества:
Госсимволика как реквизит: Эксперты и зрители отмечают, что использование флага РФ в цирковых номерах с животными фактически нивелирует статус государственного символа, превращая его в часть дешевого шоу.
Смысловые параллели:
Пользователи соцсетей видят в этом выступлении невольную, но меткую метафору современного состояния России, где государственное управление и идеология приобретают признаки «циркового представления».