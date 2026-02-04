Видеофакт: Обезьяна с российским флагом под песню Газманова скачет на лошади по цирковой арене 22 4.02.2026, 11:25

Меткая метафора современного состояния России.

Российская пропаганда и развлекательная индустрия продолжают демонстрировать специфическое отношение к собственным государственным символам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры с цирковой арены, где зафиксирован «патриотический» номер с участием животных.

На видео заснято, как обезьяна скачет на лошади, держа в руках флаг Российской Федерации. Выступление сопровождается песней «Вперед, Россия!» путиниста Газманова.

Подобная постановка свидетельствует о глубоком кризисе идеологического наполнения в РФ. То, что планировалось как зрелищный номер, на практике превратилось в демонстрацию абсурда, вызывающую больше иронии, чем гордости.

Абсурд вместо торжества:

Госсимволика как реквизит: Эксперты и зрители отмечают, что использование флага РФ в цирковых номерах с животными фактически нивелирует статус государственного символа, превращая его в часть дешевого шоу.

Смысловые параллели:

Пользователи соцсетей видят в этом выступлении невольную, но меткую метафору современного состояния России, где государственное управление и идеология приобретают признаки «циркового представления».

