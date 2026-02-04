Искрящийся провод оказался под напряжением на перекрестке 6 4.02.2026, 11:31

Очевидец помог избежать трагедии в Минске.

Что бы вы сделали, увидев искрящий провод? Алексей, который стал свидетелем такой ситуации на перекрестке улиц Алибегова и Рафиева в Минске, решил не проходить мимо и сообщил в милицию. Более того, почти час оставался на месте до приезда аварийной бригады, предупреждая других пешеходов, чтобы не произошло несчастного случая, пишет Onlíner.

Необычное свечение Алексей заметил примерно в 19:40, когда парковал машину. Сначала даже подумал, что это брошенная кем-то петарда. И лишь потом, когда подошел, увидел, что это провод. Он был под напряжением, плавил снег, был пар. Когда растопил снег, стал искрить в лунке.

— Я решил не проходить мимо, позвонил в 102 и попросил кого-нибудь прислать. Позже со мной связался инспектор ГАИ и попросил уточнить место происшествия, дабы понимать, с какого района нужно вызывать «аварийку», — рассказал Алексей в разговоре с журналистом Onlíner.

— Я обратил внимание на то, что люди с противоположной стороны идут, вообще провода не видят. Мне нечем было обозначить место, да и не подойти к нему особо. Поэтому начал караулить, предупреждать прохожих. Фактически все это время я всячески отгонял людей от провода, выкрикивая или махая рукой, показывая на провод, — вспоминает очевидец.

— Были дети, которые на зеленый мигающий перебегали прямо на провод, но мне удалось привлечь их внимание. Парень, которого я предупредил, сказал, что провода вообще не видно с противоположной стороны. Другой прохожий сказал, что на нем не менее 600 В или что-то типа того. Также я махал троллейбусам, чтобы они объезжали провод, дабы не попасть на контакт с ним. Остановился неравнодушный человек, тоже постоял со мной, но потом ушел, видимо, спешил.

По словам Алексея, аварийная служба приехала примерно в 20:30.

— Слышал слова работника о том, что оборвался не провод, а трос. Но он лег на провода и оказался под напряжением. Сказали, что сейчас отключат питание и уберут его. Но я к тому времени уже окоченел, поэтому ушел домой. Потом уже из окна квартиры видел, что через какое-то время туда приехал автомобиль ГАИ (аварийная бригада уже уехала). Но мне уже не звонили, хотя мои контакты у них были.

