Трамп подписал закон, который завершил частичный шатдаун в США 4.02.2026, 11:39

1,584

Дональд Трамп

Однако Конгрессу не удалось договориться по бюджету для одного из ключевых ведомств.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании правительства страны, завершив трехдневный частичный шатдаун.

Об этом пишет CNN.

Ранее в тот же день Палата представителей приняла законопроект, который стал победой как для Трампа, так и для спикера Палаты Майка Джонсона, отмечает издание. В частности Джонсону пришлось убеждать республиканцев поддержать пакет, который временно финансирует Министерство нацбезопасности и не включает некоторые приоритеты консерваторов.

Однако Конгрессу не удалось договориться по бюджету для одного ключевых ведомств — Министерства национальной безопасности.

«Настоящая борьба начнется с законом о Министерстве национальной безопасности», — сказал Джонсон журналистам, намекая на сложные политические переговоры с демократами по изменениям в федеральном контроле за иммиграцией, подчеркнули в CNN.

Там отметили, что Трамп предварительно договорился о временном финансировании Министерства нацбезопасности с лидером большинства в Сенате Чаком Шумером, чтобы уменьшить обострение национальной дискуссии о деятельности Иммиграционной и таможенной службы (ICE).

Теперь Трамп и демократы имеют две недели на достижение соглашения по ограничению деятельности федеральных правоохранительных органов, в частности ICE, или Министерство нацбезопасности может снова оказаться перед риском частичного приостановления работы, добавило издание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com