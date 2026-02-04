Трамп подписал закон, который завершил частичный шатдаун в США
- 4.02.2026, 11:39
Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании правительства страны, завершив трехдневный частичный шатдаун.
Об этом пишет CNN.
Ранее в тот же день Палата представителей приняла законопроект, который стал победой как для Трампа, так и для спикера Палаты Майка Джонсона, отмечает издание. В частности Джонсону пришлось убеждать республиканцев поддержать пакет, который временно финансирует Министерство нацбезопасности и не включает некоторые приоритеты консерваторов.
Однако Конгрессу не удалось договориться по бюджету для одного ключевых ведомств — Министерства национальной безопасности.
«Настоящая борьба начнется с законом о Министерстве национальной безопасности», — сказал Джонсон журналистам, намекая на сложные политические переговоры с демократами по изменениям в федеральном контроле за иммиграцией, подчеркнули в CNN.
Там отметили, что Трамп предварительно договорился о временном финансировании Министерства нацбезопасности с лидером большинства в Сенате Чаком Шумером, чтобы уменьшить обострение национальной дискуссии о деятельности Иммиграционной и таможенной службы (ICE).
Теперь Трамп и демократы имеют две недели на достижение соглашения по ограничению деятельности федеральных правоохранительных органов, в частности ICE, или Министерство нацбезопасности может снова оказаться перед риском частичного приостановления работы, добавило издание.