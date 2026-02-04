12 мая 2026, вторник, 12:43
Из Беларуси ушел еще один крупный немецкий инвестор

  4.02.2026, 12:22
Schmitz Cargobull продал бизнес китайскому бренду.

Из Беларуси ушел инвестор Schmitz Cargobull — владельцы продали свой бизнес. Об этом сообщает издание Plan B.

Schmitz Cargobull — один из крупнейших европейских производителей прицепов и ранее был крупнейшим игроком на рынках постсоветского пространства. В Беларуси он с 2009 года владел компанией «Шмитц Каргобулл Бел». Фирма продавала прицепы, полуприцепы, фургоны, запчасти и занималась сервисным обслуживанием техники бренда.

После начала войны России в Украине немецкий производитель решил уйти с российского рынка. А спустя четыре года он покидает и беларусский. Инвестор получил разрешение у белорусских властей на продажу своей «дочки». Новым владельцем стал зарегистрированный в 2023 году в Беларуси дилер китайского автомобильного бренда Foton, компания «ФТТ».

Судя по данным Единого портала финансовой информации, покупатель заплатил немцам в январе 2026 года 1,79 млн евро (более 6 млн рублей по курсу Нацбанка на 4 февраля). Предварительно, в конце прошлого года, чтобы изыскать средства на эту сделку, «ФТТ» эмитировала в Беларуси облигации на сумму 6 млн рублей, пишет издание.

Что известно о покупателе

Как выяснил Plan B., «ФТТ» — это дочка крупного (с годовой выручкой около 150 млн долларов) российско-белорусского транспортного холдинга «Б-Капитал».

Ранее он назывался «Карго Лайн Групп». Его в 2000-е создали перебравшиеся на Смоленщину во второй эмиграционной волне беларусы Сергей Баранов и Олег Бушунов.

В Беларуси кроме «ФТТ» владельцам «Б-Холдинга» принадлежат транспортная компания и бывший сервисный центр Volvo в Витебске. В Смоленске у холдинга 4 компании, а также в его структуру входят дочерние компании в Казахстане, Монголии и Турции.

