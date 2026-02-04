Золотой пузырь, подпитывающий военную машину Путина, может лопнуть 1 4.02.2026, 12:26

Чем дольше затягивается конфликт, тем выше будет цена для России.

Резкое падение цен на золото может лишить Россию ключевого экономического ресурса, который до сих пор помогал Путину вести войну против Украины, несмотря на падение доходов от нефти и газа, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

С момента вторжения в Украину стоимость золота выросла настолько, что увеличила стоимость ликвидной части российских резервов более чем на $200 млрд. Именно этот рост позволил Москве компенсировать обвал экспортной выручки и продолжать финансировать вооруженный конфликт без серьезного удара по уровню жизни россиян.

Ситуация напоминает положение Великобритании в начале Второй мировой войны, когда Лондон распродавал свои золотовалютные резервы, чтобы продолжать бой. Разница лишь в том, что России до последнего времени везло на рынке золота — пока цены не рухнули на 18% за неделю, повторив динамику 1980 года. Теперь судьба российской экономики и исход войны в Украине во многом зависят от того, было ли это падение краткосрочной коррекцией или началом масштабного обвала.

Китай поддерживает Россию, но не это тоже закончится.

Китайский лидер Си Цзиньпин остается ключевым экономическим тылом России. Пекин получает значительные объемы золота напрямую из запасов Центробанка РФ. Однако рассчитывать на аналог американской программы ленд-лиза времен Второй мировой войны Москве не приходится. Китай стремится улучшить отношения с Европой, а союз с Россией остается для него инструментальным и холодным.

Российская нефть теряет рынки и доходность.

Доходы России от экспорта нефти упали на 24% за прошлый год, а в последние месяцы вошли в пик свободного падения. Санкции ударили по «Роснефти» и «Лукойлу», а китайские госкомпании фактически приостановили закупки из-за риска вторичных санкций. Индия также отходит от российского сырья.

Российская нефть Urals продается со скидкой $24 к Brent, а реальная доходность для РФ едва достигает $35 за баррель. На фоне переизбытка предложения эксперты допускают падение мировых цен до $30, после чего российский экспорт станет практически нерентабельным.

Проблемы множат и атаки украинских морских дронов: за два месяца серьезные повреждения получили семь танкеров с российской нефтью, что взвинтило страховки и снизило объемы перевозок на 30%.

Золотой резерв России тает.

Россия официально продает золото и юани из Фонда национального благосостояния на $165 млн в день. Ликвидная часть фонда упала с 7,3% до 1,9% ВВП. 71% золотых активов ФНБ уже проданы. Основные запасы золота находятся в Центробанке, который теперь активно поставляет металл в Китай — масштабы реальных продаж неизвестны.

По текущей цене золота — $4 925 за унцию — у Кремля еще есть ресурсы продолжать военные действия. Но если рынок перейдет к устойчивому снижению, эта подушка исчезнет.

Цены на золото зависят от Китая и спекулянтов.

По оценкам аналитиков Metals Daily, последние движения на рынке были вызваны преимущественно спекулятивной активностью китайских инвесторов. Некоторые банки по-прежнему прогнозируют рост золота до $6 000–$6 300, но фундаментальных причин для продолжения параболического роста все меньше: инфляция снижается, ИИ повышает производительность, а риски дефолтов на Западе уменьшаются.

Газовый тупик и стратегические потери.

Помимо нефти, Россия теряет и газовый рынок: Европа больше не вернется к прежним объемам закупок, а в Азии у Москвы появляется мощный конкурент — Китай. Себестоимость добычи сланцевого газа в Сычуани уже ниже цены трубопроводного газа из России, ставя под сомнение строительство «Сила Сибири-2».

Экономическое давление растет, а стратегические перспективы ухудшаются. По мнению ряда экспертов, у Кремля остается возможность выйти из войны, сохранив контроль над внутренней ситуацией. Но чем дольше затягивается конфликт, тем выше цена.

