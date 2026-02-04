Белорусы снова жалуются на проблемы с долларами в обменниках 5 4.02.2026, 12:33

Банки отказываются принимать купюры, которые сами же продали клиентам.

Одна из белорусок пожаловалась в Threads, что в банке не приняли доллары из-за пятен на купюрах. По её словам, деньги были в нормальном состоянии и визуально не выглядели грязными, однако кассир не принял ни одну банкноту. При этом в другом обменнике те же самые доллары приняли без вопросов, пишет Smartpress.by.

История быстро вышла за рамки частного случая. На момент публикации пост набрал более 500 комментариев.

«Раньше не принимали из-за ультрафиолета, теперь — из-за пятен»

Автор показала фото пяти стодолларовых купюр и написала, что раньше банки отказывались принимать валюту из-за следов, светящихся в ультрафиолете. Теперь же, по её словам, причиной стали обычные пятна.

«Купюры не грязные. Нормальные. Банки сейчас принимают, получается, только идеально новые купюры, которые не были в обороте, или что?!» — возмутилась она. В комментариях девушка уточнила, что в другом обменнике эти же деньги приняли без каких-либо замечаний.

«Еле видимое пятно меряли в миллиметрах»

Под постом начали делиться похожими историями. Одна из пользовательниц написала, что столкнулась с отказом перед Новым годом: кассир измерил едва заметное пятно и заявил, что оно превышает допустимый порог. В итоге купюры приняли в другом банке, но с комиссией 5%.

Другие комментаторы рассказывали, что чувствуют себя в обменниках чуть ли не нарушителями закона. По их словам, отношение к клиентам иногда напоминает допрос, а многое зависит от конкретного кассира и отделения. «Когда сдаю валюту, ощущение такое, будто принес поддёлку», — написал один из участников обсуждения.

Куплены в банке — не приняты банком

Отдельное раздражение у людей вызвал тот факт, что доллары чаще всего покупались в тех же белорусских банках, которые позже отказывались их принимать. Пользователи недоумевают: продать валюту банк может без проблем, а вот выкупить — уже нет.

«Я эти доллары покупаю исключительно в банках РБ. Не привожу из-за границы. То есть продать — да, купить — нет?» — написала одна из участниц дискуссии.

Некоторые иронизировали, что обмен валюты в Беларуси всё больше напоминает сдачу музейного экспоната, а не обычную финансовую операцию.

Банкомату — одни купюры, клиенту — другие?

В обсуждении всплывали и более абсурдные ситуации. Один из пользователей рассказал, что обменял 100 долларов на белорусские рубли, но банкомат отказался принимать полученные купюры — «не понравились». В том же банке наличные приняли обратно, объяснив, что для банкоматов нужны другие деньги.

Эта история вызвала волну саркастических комментариев: люди недоумевали, неужели теперь существуют «оригинальные» купюры для техники и «обычные» — для магазинов.

Какие доллары банк может не принимать?

Напомним, с 1 октября 2025 года в Беларуси изменились правила покупки иностранной валюты у физлиц. С этого момента банки обязаны принимать купюры с загрязнениями, которые светятся в ультрафиолете — точки, пятна, следы так называемой «плесени». Также платежеспособными считаются банкноты со следами естественного износа: потертостями, линиями перегибов и другими признаками обращения.

При этом банки вправе отказаться от купюр, если они повреждены огнем, разорваны и склеены, либо имеют характерные надписи — например, оскорбительные слова или пометки вроде «взятка» или «рэкет». В ряде случаев валюту могут принять только на инкассо — с комиссией. Ограничения касаются и количества надрывов, проколов и штампов.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com