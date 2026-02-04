СМИ: Россия перехватила ряд ключевых европейских спутников 11 4.02.2026, 13:07

Какие данные мог получить Кремль?

Российские космические аппараты могли перехватить связь по меньшей мере десяти ключевых спутников европейских стран, что ставит под угрозу конфиденциальную информацию государств континента.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, представители европейских служб безопасности считают, что два российских космических аппарата смогли перехватить ряд спутников. Это может привести к сбоям в работе или даже к их падению.

Кроме того, под угрозой оказалась конфиденциальная информация, которую передавали эти спутники, в частности секретные правительственные и некоторые военные сообщения.

В течение нескольких лет военные и гражданские космические органы Европы отслеживали деятельность «Луч-1» и «Луч-2» – двух российских объектов, которые неоднократно совершали подозрительные маневры на орбите.

С момента запуска в 2023 году «Луч-2» приблизился к 17 европейским спутникам.

Разведывательные данные, собранные Россией в космосе, могут помочь Москве координировать гибридные атаки на европейские страны, в частности для хакерских операций.

