В Беларуси потеплеет, местами возможен дождь 2 4.02.2026, 13:08

Но после оттепели в страну снова придут сильные морозы.

Холодный антициклон Даниель уцепился за нас, в то время как с запада его толкают новые соискатели. В ближайшие дни им удастся кое-где хорошеньки подогреть обстановку. Надо (снова) приготовиться к крайностям и контрастам. Белгидромет видит плюсовые температуры после яростных морозов, местами даже может пойти дождь. Но холод вернется с новой силой.

Уже завтра в результате этой толкотни контрастных масс пойдут осадки, причем на юго-западе возможна жидкая форма. При этом предстоящей ночью разброс температур почти 20 градусов — от 6 до 24 мороза (холоднее всего на северо-востоке). Днем в четверг от 0 в Брестской области до –12 в Витебской.

В пятницу ситуация усугубится. Кое-где может завалить снегом (на западе — с дождем). Температура рвется ввысь, даже ночью и даже на севере. Ночной разброс — от 1 до 14 мороза, днем — от 1 тепла до 9 мороза.

Такая ситуация продержится максимум до воскресенья. Потом Даниель отберет свою игрушку. В ночь на воскресенье до 20 мороза, днем от –5 до –15, дальше — еще холоднее, до 27 мороза, уже без шансов на плюсы. Осадки потеряют прыть.

