Сможет ли Иран защититься от американских авиаударов? 5 4.02.2026, 13:48

Тегеран понимает, что добиться превосходства в воздухе над США невозможно.

Размещение авианосца USS Abraham Lincoln вблизи Ирана вновь привлекло внимание к возможностям Тегерана в сфере противовоздушной обороны, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Иранская ПВО изначально рассчитана на сдерживание США и Израиля через повышение цены удара, а не на полное закрытие воздушного пространства. Доктрина Ирана делает ставку на эшелонированную оборону, рассредоточение объектов и их живучесть. Тегеран понимает, что добиться превосходства в воздухе над США невозможно, поэтому стремится усложнить планирование атак и выиграть время. ПВО тесно сочетается с ракетами, дронами и асимметричными ответами.

Дальнюю зону прикрытия обеспечивают российские С-300 и комплексы Bavar-373 местного производства. Заявленные характеристики последних высоки, но реальная эффективность неизвестна. Средне и малодальные системы в основном основаны на советских и китайских образцах с местными модернизациями. Упор делается на количество и дублирование, а не на высокую технологичность.

Иран располагает сетью стационарных и мобильных радаров, однако она уязвима перед радиоэлектронной борьбой, кибератаками и ударами по командным центрам. Интеграция сенсоров улучшилась, но по уровню слияния данных система сильно уступает западной.

Иран способен угрожать не малозаметным самолетам, дронам и крылатым ракетам. Он может заставить США применять сложные маршруты, тратить дорогое высокоточное оружие и проводить длительные операции подавления ПВО. Однако выдержать продолжительную кампанию против США Иран не сможет, после первых ударов по радарам и узлам управления его возможности резко ослабнут.

Иранская ПВО может наказать, но не остановить. Она повышает стоимость удара, но не способна предотвратить американскую операцию — только замедлить ее и усилить политические риски.

