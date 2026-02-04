закрыть
12 мая 2026, вторник, 14:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Залужный в Британии провел важную для Украины встречу

3
  • 4.02.2026, 14:01
  • 2,856
Залужный в Британии провел важную для Украины встречу
Валерий Залужный

Обсуждалась помощь международных союзников по укреплению обороноспособности страны.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился с британским министром обороны Иветт Купер и обговорил военную помощь Киеву от Лондона и ряд других важных вопросов. Об этом бывший Главнокомандующий ВСУ написал в Facebook.

Согласно информации Залужного, во время встречи с Иветт Купер говорили про ситуацию с безопасностью, про перспективы заключения справедливого мира между Киевом и Москвой, а также про дальнейшую помощь международных союзников по укреплению обороноспособности Украины.

Залужный подчеркнул, что разговор с Купер состоялся на фоне продолжения воздушных ударов оккупационной армии РФ по украинским объектам энергетики. В связи с этим посол рассказал министру иностранных дел Великобритании о том, перед какими вызовами сейчас стоит Украина и в чем она нуждается.

Отметим, Великобритания оказывает Украине огромную финансовую, военную, политическую и гуманитарную помощь в ее войне с российскими оккупантами.

В 2025 году Лондон и Киев подписали соглашение о стратегическом партнерстве на 100 лет.

В январе 2026 года британский и украинский министры обороны подписали дорожную карту стратегического партнерства. Британское правительство уже даже выделило 200 млн фунтов стерлингов на подготовку размещения британских военнослужащих в Украине в рамках миротворческой миссии, если будет достигнуто соответствующее соглашение.

По данным СМИ, Лондон и Париж готовы разместить на украинской территории до 30 тысяч миротворцев, чтобы они контролировали режим прекращения огня. В марте 2025 года Великобритания и Франция возглавили так называемую «Коалицию решительных», в которую вошли страны, готовые отправить своих миротворцев в Украину после того, как она закончит войну с Россией.

Сейчас в этой организации насчитывается уже более 20 стран, правда, не все они согласны участвовать в миротворческой миссии на украинской территории.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман