Эстония задержала судно Baltic Spirit с контрабандой для РФ: новые детали 5 4.02.2026, 14:14

10,548

Действовали «коммандос» и ВМС.

Бойцы Военно-морских сил Эстонии задержали корабль Baltic Spirit под флагом Барбадоса, который вез груз в Российскую Федерацию. Спецоперацию провели с привлечением полиции и подозревают, что судно везло контрабандные товары в Россию.

Задержание состоялось около 17 ч 3 февраля и при этом действовали бойцы полицейского подразделения K-commando, вертолет авиационной эскадрильи, корабли военно-морских сил Raju и Admiral Cowan, лоцманское судно Ahto-26, рассказало эстонское медиа ERR. Событие произошло в Балтийском море у берегов Найссара. Корабль шел под флагом Багамских островов, но на борту все 23 моряка были гражданами Российской Федерации.

В операции захвата судна Baltic Spirit с российским экипажем участвовали около 50 человек, говорится в статье. Правоохранители и военные приблизились к кораблю, который как раз заправлялся горюче-смазочными материалами, водой и другими ресурсами. Моряки не оказали сопротивления и дали возможность эстонцам обыскать корабль.

«Операция прошла мирно», — заверил руководителя K-commando Марек Аас.

Как заявили правоохранители, причина задержания — контрабанда наркотиков, которые везли в Россию из Эквадора. При этом командир подразделения полиции, который проводил штурм, заверил, что судно не принадлежит к «теневому флоту» РФ и не находится под санкциями ЕС.

«Это не было судно из теневого флота Российской Федерации, а также не судно, находящееся под санкциями Европейского Союза. Для нас основное внимание в операции было сосредоточено на том, что это, вероятно, была контрабанда», — сказал офицер.

Задержание корабля — детали

Baltic Spirit — контейнеровоз под флагом Барбадоса. На мониторинговых порталах есть информация о двух кораблях с таким названием. Один, с IMO 9592678, четыре дня назад находился в Черном море и двигался рейсом из Стамбула в порт Сулима (Румыния). Второй, с IMO 9765873, действительно находится у берегов Балтии. Информации о наложении санкций действительно нет, но есть сообщение о задержании за нарушение правил морских перевозок в июне 2014 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com