«Бездарное командование РФ делает дельту Днепра ловушкой для оккупантов» 4.02.2026, 14:25

Украинские партизаны раскрыли подробности.

Российские войска несут потери из-за хаотичного использования безэкипажных катеров и дистанционного минирования речных путей. Об этом 4 февраля информирует движение «Атеш» в Telegram со ссылкой на своих агентов в российской группировке «Днепр».

13 января министерство обороны России сообщило, что для «безопасного и эффективного» выполнения боевых задач военнослужащие используют безэкипажные катера «Сириус-82».

Соответствующее видео боевой работы катеров было опубликовано в Telegram.

По данным партизан, эти безэкипажные катера, которые используют для дистанционного расставления якорных мин и атак на украинские плавсредства, все чаще становятся причиной потерь самих оккупантов.

«На практике рашисты регулярно заходят в уже заминированные ими же районы и несут потери от собственного оружия... Дистанционное минирование проводится без должной координации, актуальных карт минных полей и системного учета выставленных заграждений», – говорится в сообщении движения.