«Бездарное командование РФ делает дельту Днепра ловушкой для оккупантов»
- 4.02.2026, 14:25
Украинские партизаны раскрыли подробности.
Российские войска несут потери из-за хаотичного использования безэкипажных катеров и дистанционного минирования речных путей. Об этом 4 февраля информирует движение «Атеш» в Telegram со ссылкой на своих агентов в российской группировке «Днепр».
13 января министерство обороны России сообщило, что для «безопасного и эффективного» выполнения боевых задач военнослужащие используют безэкипажные катера «Сириус-82».
Соответствующее видео боевой работы катеров было опубликовано в Telegram.
По данным партизан, эти безэкипажные катера, которые используют для дистанционного расставления якорных мин и атак на украинские плавсредства, все чаще становятся причиной потерь самих оккупантов.
«На практике рашисты регулярно заходят в уже заминированные ими же районы и несут потери от собственного оружия... Дистанционное минирование проводится без должной координации, актуальных карт минных полей и системного учета выставленных заграждений», – говорится в сообщении движения.
С начала 2026 года агенты «Атеш» зафиксировали несколько случаев взрывов в подразделениях, привлеченных к речным операциям. Попытки компенсировать провалы на воде «технологическими решениями» лишь подчеркивают беспорядки в командовании, отмечают партизаны.
«Дельта Днепра постепенно превращается для окупантов в смертельную ловушку, где главную угрозу представляют не только силы обороны Украины, но и собственное бездарное командование», – добавляют в движении.