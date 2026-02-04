В ЖКХ назвали дополнительные случаи, когда начислят 100% за коммуналку 3 4.02.2026, 14:39

Кому еще придется платить по повышенному тарифу?

Планируете сдавать собственную квартиру или комнату «на сутки»? В министерстве ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства) Беларуси рассказали, как в таком случае будет начисляться плата за коммунальные услуги (ЖКУ). Есть и неочевидный вариант, когда все равно придется платить 100%, пишет Telegraf.news.

Напомним, что большинство белорусов платят за коммунальные услуги по субсидируемым государством тарифам. Они, по заявлениям чиновников, не покрывают расходы на ЖКУ в полном размере.

Однако в некоторых случаях, например, признанные государством «тунеядцами» белорусы платят полный тариф. Если же вы решили сдавать свое жилье или его часть в аренду посуточно, то такую деятельность считают предпринимательством.

Таким образом, если жилое помещение используется для предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением мест для краткосрочного проживания, то плата за основные жилищно-коммунальные услуги (кроме как за капитальный ремонт, а также за снабжение сжиженным газом от индивидуальных баллонов и резервуарных установок) вносится по тарифам, обеспечивающим полное возмещение затрат на их оказание. Т.е. субсидируемые тарифы тут не подходят.

Если же для сдачи посуточно используется часть жилого помещения, но при этом отсутствует раздельный учет потребления коммунальных услуг, то плата за ЖКУ вносится по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание в целом по жилому помещению.

