Психологи: Отдых дома — это настоящая перезагрузка 3 4.02.2026, 21:00

Он может сработать лучше дальних поездок.

Время «идеального отпуска» в дальних странах уходит в прошлое. Психологи все чаще говорят, что для настоящего восстановления не нужно улетать за тысячи километров — достаточно правильно организовать отдых дома, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Современное общество живет в постоянном состоянии истощения. Массовое выгорание и «тихое увольнение» показывают, что люди ищут способы восстановиться, но традиционный отпуск часто лишь усиливает стресс. Планирование, перелеты, переезды, попытки «успеть все» — все это вызывает скрытую усталость. В итоге многие возвращаются домой еще более выжатыми.

Отдых дома исключает большинство этих факторов и дает возможность по-настоящему восстановить когнитивные и эмоциональные ресурсы.

Почему такой отдых работает лучше? Психологи выделяют два ключевых механизма. Теория восстановления внимания объясняет: мозгу нужно «мягкое увлечение» — неспешные прогулки, наблюдение за природой, смена ритма без усилий. Для этого не нужен самолет. Теория самоопределения показывает, что людям жизненно важны автономия и свобода выбора. Именно это и дает локальный отпуск: можно менять планы на ходу, отдыхать по настроению и избавляться от давления расписаний.

