Reuters: Деньги у РФ закончатся уже в течение года 6 4.02.2026, 23:16

Дефицит бюджета резко растет.

Дыра в бюджете РФ к концу 2026 года может стать втрое больше, чем планировали, из-за обвала доходов от нефти. Экономисты говорят, что запасы денег у РФ закончатся уже через год.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно расчетам экономистов правительственного аналитического центра РФ, доходы от энергетики в 2026 году могут упасть на 18% по сравнению с первоначальным планом. Это приведет к росту бюджетного дефицита до уровня 3,5% - 4,4% ВВП, тогда как официальная цель составляет лишь 1,6%.

Ожидается, что общие доходы сократятся на 6% - до 37,9 триллиона рублей.

Главными факторами давления на российскую экономику остаются падение закупок нефти со стороны Индии, рост торговых скидок на российское сырье (более 20% от мировых цен), высокие процентные ставки и нехватка рабочей силы.

Только за январь доходы бюджета РФ от энергетики сократились вдвое, достигнув самого низкого показателя с лета 2020 года.

Сейчас Россия имеет около 4,1 триллиона рублей бюджетных резервов для покрытия дефицита. Однако аналитики прогнозируют, что при нынешних темпах падения доходов эти средства будут исчерпаны почти полностью в течение года.

Аналитики банка ВТБ подсчитали, что в 2026 году государство-агрессор может потратить 2,5 триллиона рублей из резервов, оставив лишь минимальную «подушку безопасности» в 1,6 триллиона.

Кроме того, предположения о сокращении военных расходов, заложенные в текущем бюджете, эксперты называют нереалистичными в условиях продолжения войны.

