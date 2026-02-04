Конгрессмен-республиканец Бейкон призвал предоставить Украине дальнобойное оружие

Конгрессмен-республиканец Бейкон призвал предоставить Украине дальнобойное оружие5
- 4.02.2026, 23:54
И больше средств противовоздушной обороны.
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бейкон после последних массированных атак России призвал Вашингтон усилить противовоздушную оборону Украины и передать Киеву дальнобойное оружие.
Об этом Бейкон написал в соцсети Х.
Бейкон отметил, что Украине удалось остановить продвижение армии РФ на поле боя и за последний месяц российские оккупационные войска потеряли некоторые свои позиции.
Он также отметил высокий уровень потерь России, напомнив, что кремлевский диктатор Владимир Путин «теряет более 1000 солдат в день в своей войне по собственному выбору».
«Поэтому, как и Гитлер, он прибег к бомбардировкам городов и терроризированию гражданского населения. США должны предоставить больше средств противовоздушной обороны и оружия дальнего действия», - подчеркнул Бейкон.
Напомним, накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на Россию и рассмотреть срочную передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk на фоне массированной атаки ночью 3 февраля.