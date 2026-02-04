Конгрессмен-республиканец Бейкон призвал предоставить Украине дальнобойное оружие 5 4.02.2026, 23:54

2,564

Дон Бейкон

И больше средств противовоздушной обороны.

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бейкон после последних массированных атак России призвал Вашингтон усилить противовоздушную оборону Украины и передать Киеву дальнобойное оружие.

Об этом Бейкон написал в соцсети Х.

Бейкон отметил, что Украине удалось остановить продвижение армии РФ на поле боя и за последний месяц российские оккупационные войска потеряли некоторые свои позиции.

Он также отметил высокий уровень потерь России, напомнив, что кремлевский диктатор Владимир Путин «теряет более 1000 солдат в день в своей войне по собственному выбору».

«Поэтому, как и Гитлер, он прибег к бомбардировкам городов и терроризированию гражданского населения. США должны предоставить больше средств противовоздушной обороны и оружия дальнего действия», - подчеркнул Бейкон.

Напомним, накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на Россию и рассмотреть срочную передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk на фоне массированной атаки ночью 3 февраля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com