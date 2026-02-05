Медведев словами «вот и все» оценил истечение ДСНВ-3

Медведев словами «вот и все» оценил истечение ДСНВ-314
- 5.02.2026, 1:32
Между Россией и США впервые с 1972 года нет договоров о сдерживании ядерных сил, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в X.
«Вот и всё. Впервые с 1972 года у России (бывшего СССР) и США нет договора, ограничивающего стратегические ядерные силы. ОВ 1, ОСВ 2, СНВ I, СНВ II, ССНП, СНВ III — всё это в прошлом», — написал он.
К посту Медведев приложил кадр из сериала «Игра престолов» с цитатой «Зима близко» из него. Фраза символизирует готовность к тяжелым временам.
Срок действия договора СНВ-III истекает 5 февраля 2026 года.