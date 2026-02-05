ВСУ взорвали мост, который российские оккупанты использовали для логистики 5.02.2026, 2:14

Видео.

Украинские операторы дронов батальона беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады «Шершни Довбуша» провели спецоперацию и уничтожили ударными беспилотниками мост.

Оккупанты использовали мост для логистических целей ВС РФ.

Под сооружением уже были заложены мины, которые после попадания FPV-дрона взорвались и уничтожили один из логистических коридоров рашистов.

Кадрами успешной боевой работы украинские воины поделились в своем телеграм-канале.

