13 мая 2026, среда, 2:35
ВСУ взорвали мост, который российские оккупанты использовали для логистики

  • 5.02.2026, 2:14
  • 4,028
Видео.

Украинские операторы дронов батальона беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады «Шершни Довбуша» провели спецоперацию и уничтожили ударными беспилотниками мост.

Оккупанты использовали мост для логистических целей ВС РФ.

Под сооружением уже были заложены мины, которые после попадания FPV-дрона взорвались и уничтожили один из логистических коридоров рашистов.

Кадрами успешной боевой работы украинские воины поделились в своем телеграм-канале.

