ВСУ взорвали мост, который российские оккупанты использовали для логистики
- 5.02.2026, 2:14
Видео.
Украинские операторы дронов батальона беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады «Шершни Довбуша» провели спецоперацию и уничтожили ударными беспилотниками мост.
Оккупанты использовали мост для логистических целей ВС РФ.
Под сооружением уже были заложены мины, которые после попадания FPV-дрона взорвались и уничтожили один из логистических коридоров рашистов.
Кадрами успешной боевой работы украинские воины поделились в своем телеграм-канале.