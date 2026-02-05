Большая часть российской Читы осталась без света 5.02.2026, 3:00

Из-за аварии на ТЭЦ.

Большая часть Читы оказалась обесточена из-за аварии на ТЭЦ-1, произошедшей в ночь на 5 февраля (00.15 по местному времени). Под отключения попали сразу несколько районов города, в том числе Остров, Северный, Царский, Октябрьский, Угдан, район МЖК, Биофабрика, а также отдельные улицы в центре, сообщает Chita.ru. В некоторых домах, по данным издания, начали остывать батареи.

Директор филиала «Читинская генерация» Андрей Чебыкин заявил, что распространяющаяся в некоторых телеграм-каналах информация о взрыве трансформатора на ТЭЦ не соответствует действительности. В МЧС сообщили, что аварийное отключение произошло из-за срабатывания защитного устройства. По предварительным данным, на турбогенераторе зафиксировали перегрузку кабеля. Как пишет Chita.ru, на ТЭЦ прибыли силы МЧС: пожарная автоцистерна, штабной автомобиль и оперативная группа спасателей.

Инцидент в Чите произошел на фоне роста числа коммунальных аварий в России. Согласно подсчетам «Новой газеты Европа», только в январе по стране было зафиксировано 1788 сообщений об отключениях света, воды и тепла, что вдвое больше, чем за тот же месяц годом ранее (983 сообщения). Чаще всего отключалось электричество (723 сообщения), также поступали жалобы на отсутствие тепла (552) и воды (513).

Регионом-лидером по количеству инцидентов стала Белгородская область (143 случая). В число наиболее проблемных также вошли Краснодарский край (138 случаев), Мурманская область (105 случаев), Дагестан (76 случаев), Рязанская и Калужская области (по 74 случая).

По оценкам Минстроя, износ сетей ЖКХ в стране в зависимости от региона колеблется от 40% до 80%, при этом ежегодно обновляется лишь около 2% инфраструктуры.

