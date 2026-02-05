Украинский воин стрелковым огнем уничтожил два вражеских дрона-«ждуна» посреди дороги

Украинский воин стрелковым огнем уничтожил два вражеских дрона-«ждуна» посреди дороги2
- 5.02.2026, 4:49
- 5,024
Видеофакт.
Бойцы роты FPV батальона беспилотных систем 12-й бригады «Азов» во время возвращения с боевого задания уничтожили вражеские дроны-«ждуны».
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из воинов стрелковым огнем мастерски поразил 2 БПЛА противника, которые ожидали украинскую технику на дороге.
На последних кадрах, снятых от первого лица украинским защитником, видно, как после нескольких выстрелов дрон оккупантов сразу взрывается посреди дороги.