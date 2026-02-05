СМИ сообщили о тайном визите в Россию советника Макрона 5.02.2026, 5:54

5,078

Советник президента Франции в Москве провел переговоры с Ушаковым.

Ближайший дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Макрон во вторник находился в Москве, где провел переговоры с российскими чиновниками, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый со встречей, и еще на два дипломатических источника.

По словам одного из них, Эмманюэль Бонн, который возглавляет дипломатическую команду Макрона с 2019 года, встречался с представителями Кремля. Деталей переговоров источник не привел, отметив лишь, что их целью был диалог по ключевым вопросам, прежде всего по Украине.

Администрация президента Франции ни подтвердила, ни опровергла факт переговоров, однако заявила: «Как отметил президент вчера, на техническом уровне существуют контакты — в полной прозрачности и в консультации с президентом Владимир Зеленский и с главными европейскими партнерами».

Два дипломатических источника сообщили, что союзники были проинформированы об этой инициативе, а Бонн провел переговоры с Юрием Ушаковым, одним из ближайших помощников президента России Владимира Путина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com