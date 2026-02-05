Минчанин достал в магазине из ячейки для хранения пакет и получил огромный штраф

  • 5.02.2026, 8:32
иллюстративное фото

Также его обязали пройти принудительное лечение.

В Минске судили 70-летнего пенсионера, который забрал чужой пакет из ячейки для хранения в магазине. Подробности сообщило госагентство «Минск-Новости».

Инцидент произошел на улице Уманской. Мужчина зашел в магазин и заметил, что одна из ячеек для хранения не заперта. В ней стоял пакет, в котором лежали одежда, сосиски и пакет сливок. Пенсионер взял чужое имущество и ушел.

Оперативники быстро нашли подозреваемого. Выяснилось, что в 2024 году минчанина уже судили за кражу.

Суд признал пенсионера виновным в повторном тайном похищении имущества и назначили 50 базовых величин (2250 рублей) штрафа. Кроме того, его обязали пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.

