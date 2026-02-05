Россияне атаковали Киев: повреждены жилые дома и детский сад 2 5.02.2026, 8:48

Последствия обстрела показали на фото и видео.

В ночь на 5 февраля россияне атаковали Украину ударными беспилотниками, направив дроны на Киев. По городу поднялись пожары и есть разрушения, по меньшей мере два человека пострадали в результате обстрела, пишет «Фокус».

Последствия российской атаки фиксируются сразу в четырех районах столицы: Дарницком, Оболонском, Соломенском и Шевченковском. В ГСЧС утром рассказали о последствиях обстрела и показали кадры их ликвидации.

По данным спасателей, из-за атаки ВС РФ пожар поднялся вблизи парковочной площадки в Оболонском районе: там пожарным удалось ликвидировать возгорание двух автомобилей. Об этом также ночью сообщал глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, комментируя первые последствия обстрела россиян.

В Соломенском районе из-за атаки российских дронов пострадали по меньшей мере четыре жилых дома: в них взрывная волна повредила окна. Также зафиксированы повреждения на территории местного детского сада и хозяйственной постройки.

В Шевченковском районе столицы случилось попадание вражеского дрона. Беспилотник попал по 4-этажному офисному зданию, в результате чего на месте поднялся пожар. Пожарным уже удалось его ликвидировать.

Другие последствия атаки на столицу уточняются, данные о пострадавших могут меняться, отметили в ГСЧС.

В то же время полиция Киева уточнила, что последствия атаки врага также фиксируются в Дарницком районе столицы. Там поврежден фасад жилого дома.

Количество пострадавших, по данным полиции, двое: это жительницы Соломенского района Киева, женщины 79 и 89 лет.

