Высокопоставленные чиновники устроили саботаж и «бунт» против Лукашенко 44 5.02.2026, 20:37

55,594

Плохой знак для диктатора.

Лукашенко пришлось провести новое совещание по Витебской области не для ради обсуждения проекта указа, а для того, чтобы показать местным чиновникам, кто здесь главный. Ведь если они перестали бояться верховного гнева, то это плохой симптом для правителя, пишет политолог Валерий Карбалевич в статье для «Радыё Свабода».

В течение всего 2025 года Александр Лукашенко неоднократно упоминал Витебскую область, как как регион упадка. Для спасения ситуации 24 октября прошлого года в Витебске состоялось совещание по развитию региона. Тогда Лукашенко заявил о «вопиющих фактах некомпетентности и халатности». Но, похоже, это совещание не принесло никаких результатов. Поэтому возникла острая необходимость принять новые меры для спасения ситуации.

15 января Александр Рогожник был назначен новым главой Витебской области. Казалось бы, согласно нормальной логике, новому председателю областного исполнительного комитета стоит дать время освоиться на новой должности и войти в курс дела. Но нет. 3 февраля Лукашенко неожиданно провел новое совещание по теме, которая стала почти обыденной: что делать дальше с Витебской областью? Формально совещание было посвящено обсуждению проекта постановления о переносе сроков выплаты долгов этому региону.

Однако, похоже, смысл встречи гораздо глубже. Лукашенко отклонил проект указа, потому что в его нынешнем виде он «ни к чёрту не годен». Но для того, чтобы отказаться подписать этот документ, проводить такое масштабное совещание не обязательно. Поэтому, судя по всему, у этого вопроса есть и второй слой, скрытый политический подтекст.

На встрече Лукашенко объяснил, почему он был вынужден сместить с поста бывшего главу Витебской области Александра Субботина. И его рассказ весьма показателен:

«Прощаясь с губернатором после совещания (в октябре 2025 года в Витебске. – Примечание БелТА), я думал, что он завтра побежит на одну ферму, на вторую, на третью. Хоть с людьми поговорит, озадачит их. Никитина (заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Анжелика Никитина) следом побежит вместе с другими. А не побежали. Мы промониторили... Некоторые, по оперативной информации, (мы же это тоже промониторили), говорят: «Ну ничего, время пройдет, все уляжется». Господа, не уляжется! Укладываться негде... Понимая, что как было, так и будет в Витебской области, мне пришлось заменить губернатора».

В этой истории есть два интересных момента. Во-первых, Лукашенко в очередной раз признал, что за всеми чиновниками ведется наблюдение, их закулисные разговоры прослушиваются. Это теперь называется «промониторингом». То есть, следят не только за оппозиционерами, но и за высокопоставленными чиновниками. В несвободной стране все «под контролем».

И вот что показала «слежка». Не только Субботин и Никитина не спешили выполнять приказы Лукашенко. Оказывается, и другие высокопоставленные чиновники тоже равнодушно относились к его указаниям. Говорили: «всё утрясётся», и на это не стоит обращать особого внимания. То есть, перестали бояться гнева Лукашенко. И это его действительно задело.

Но это еще не все. Выяснились еще более интересные подробности. Оказывается, когда глава администрации президента Дмитрий Крутой представлял руководству региона нового председателя областного исполнительного комитета Александра Рогожника, по словам Лукашенко, «бывшего губернатора провожали бурными аплодисментами: «Ах, хороший человек!»»

То есть, чиновник, проваливший дело, не спешивший выполнять приказы Лукашенко, чуть не опозорившийся, пользовался большим уважением у местных чиновников. Как такое возможно? Это почти «бунт на корабле». И Лукашенко не скрывал своего негодования. И даже вступил в спор.

Обращаясь к заместителю председателя Витебского областного исполнительного комитета Анжелике Никитиной, Лукашенко заявил:

«Госпожа Никитина, к вашему сведению, чтобы вы понимали, что хороший человек не профессия. Вы можете аплодировать сколько угодно. Но цифры - жесточайшая вещь»

И Лукашенко начал приводить цифры, доказывающие, насколько провалилась Витебская область:

«До неприличных значений - в полтора раза - рухнул экспорт товаров. А это значит, страна недополучила почти $2 млрд (по статистике - $1,9 млрд). Нет улучшений в сельском хозяйстве - минус 2,7%... И это ж к прошлому году, который тоже был провальный...»

«Вот ваши аплодисменты самим себе! - подытожил Лукашенко и добавил: Поэтому прежде чем радоваться, что, вот, Субботин защитил область... Расскажите новому губернатору, как все было».

Похоже, Лукашенко пришлось провести новую встречу по Витебской области не для обсуждения проекта указа, а чтобы показать местным чиновникам, кто здесь главный. Ведь если они перестали бояться верховного гнева, то это плохой знак для правителя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com