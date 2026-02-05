13 мая 2026, среда, 10:00
«Муж уволился давно, ему по барабану на эти проверки»

2
  • 5.02.2026, 9:02
  • 11,196
Белорусы рассказали о своих смешных беседах с мошенниками.

Белорус Вячеслав рассказал в Threads, как ему в Telegram написали мошенники, которые пытались «развести» его на разговор с якобы бывшим работодателем — магазином ЦУМ. В комментариях пользователи поделились своими диалогами с аферистами, пишет «Зеркало».

«Кому-нибудь из бывших сотрудников ЦУМ Минск писали за последние дни по поводу какой-то проверки? В общем, набрали мне, диалог не очень получился. — Это ваш номер? — Да, рабочий. — Прям с домашнего в телеграм? — Это не в телеграм, вы что *включаю видео* *бросили трубку*», — рассказал Вячеслав.

В комментариях пользователи шутили и делились своими историями общения с мошенниками:

«Ну все, к вам выехал курьер, чтобы передать ваши денежные средства для декларирования и дальнейшего хранения их на безопасном счете в Нацбанке», — wericdrdssk.

«Мне писали тоже с бывшей работы. Якобы тоже проверка. Не ведитесь, это мошенники», — veron_veronika1.

«Это мошенники. Схема называется Fake Boss», — hardquanon.

«Ой, моему мужу уже раза 3 или 4 писал бывший директор. С первых слов по стилю общения понятно, что это не он. Да и муж уволился давно, ему по барабану на эти проверки) пытаются до самого конца на звонок вывести через телеграм», — 3d_printik.

