Посол ЕС в Украине поставила на место Захарову 5 5.02.2026, 9:19

Мария Захарова

Пропагандистка российского МИД получила жесткий ответ.

Дипломат Европейского Союза Катарина Матернова жестко ответила спикеру МИД России Марии Захаровой. Россиянка пыталась критиковать Матернову за публикацию о российских атаках на Украину, пишет OBOZ.UA.

Матернова отметила, что Захарова «напала в социальных сетях». При этом не только, как на посла ЕС, а и как на женщину.

Что предшествовало

Захаровой не понравилось, что «в интернете опубликована неэротичная фотография половой жизни посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, которая показала, как спала этой ночью в ванной». Дело в том, что европейский дипломат была вынуждена провести ночь в ванной комнате из-за объявленной воздушной тревоги.

Российский «дипломат» считает, что Матерновой не удалось передать весь ужас жизни под бомбежками из-за «слишком злобной мины».

Настоящая причина

«Причина проста: я ежедневно говорю об ужасах нападений России на Украину. Также публично заявила, что во время российских ударов сплю в ванной комнате отеля на матрасе», – в свою очередь объяснила европейский дипломат.

«Я спала в ванной, потому что той ночью Киев был свидетелем очередного массированного российского комбинированного удара - дронами и различными типами ракет. Миллионы украинцев четыре года спят в подвалах, коридорах и убежищах по этой же причине», – объяснила она.

«Издеваться над страданиями гражданских – это не дипломатия, а чистая пропаганда, лишенная человечности. Захарова пропагандистка, а не дипломатка. Ничто не помешает мне правдиво информировать мир об ужасах, которые Россия совершает в Украине», – отметила Матернова.

