В Беларуси повысили минимальную цену на популярный в некоторых кругах вид алкоголя 7 5.02.2026, 9:32

В народе его называют «чернилами».

В Беларуси повысили минимальную отпускную цену на некоторые вина, которые в народе называют «чернилами». Соответствующее постановление МАРТ 5 февраля опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, минимальная отпускная цена на «вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии» объемом 0,7 литра и крепостью 18% без налога на добавленную стоимость повышена с 4,63 до 4,95 рубля — то есть на 32 копейки.

Постановление вступает в силу после опубликования.

