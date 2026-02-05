закрыть
13 мая 2026, среда, 10:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси повысили минимальную цену на популярный в некоторых кругах вид алкоголя

7
  • 5.02.2026, 9:32
  • 4,840
В Беларуси повысили минимальную цену на популярный в некоторых кругах вид алкоголя

В народе его называют «чернилами».

В Беларуси повысили минимальную отпускную цену на некоторые вина, которые в народе называют «чернилами». Соответствующее постановление МАРТ 5 февраля опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, минимальная отпускная цена на «вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии» объемом 0,7 литра и крепостью 18% без налога на добавленную стоимость повышена с 4,63 до 4,95 рубля — то есть на 32 копейки.

Постановление вступает в силу после опубликования.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман