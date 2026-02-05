Путинистка Лариса Долина предала Россию? 10 5.02.2026, 9:45

16,008

Лариса Долина

Стало известно, где она на самом деле скупала недвижимость.

Российская певица Лариса Долина, которая в восторге от вторжения РФ в Украину, купила квартиру в Юрмале в ипотеку, пишет «Главред».

Как сообщают пропагандистские росСМИ, квартира площадью 123,9 кв. м расположена в нескольких метрах от берега Рижского залива и была приобретена еще в 2010 году.

Отметим, в 2024 активы Долиной в Латвии были заморожены после попадания в санкционный список Евросоюза.

Согласно данным онлайн-сервисов по продаже недвижимости в Латвии, в доме, где располагается квартира Долиной, сейчас продается несколько квартир разной площади. Их стоимость варьируется от €220 тыс. до €275 тыс», - пишут СМИ.

Также известно, что путинистка может лишиться жилья из-за санкций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com