Путинистка Лариса Долина предала Россию?10
- 5.02.2026, 9:45
- 16,008
Стало известно, где она на самом деле скупала недвижимость.
Российская певица Лариса Долина, которая в восторге от вторжения РФ в Украину, купила квартиру в Юрмале в ипотеку, пишет «Главред».
Как сообщают пропагандистские росСМИ, квартира площадью 123,9 кв. м расположена в нескольких метрах от берега Рижского залива и была приобретена еще в 2010 году.
Отметим, в 2024 активы Долиной в Латвии были заморожены после попадания в санкционный список Евросоюза.
Согласно данным онлайн-сервисов по продаже недвижимости в Латвии, в доме, где располагается квартира Долиной, сейчас продается несколько квартир разной площади. Их стоимость варьируется от €220 тыс. до €275 тыс», - пишут СМИ.
Также известно, что путинистка может лишиться жилья из-за санкций.