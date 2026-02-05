Премьер-министр Польши Туск прибыл в Киев

Премьер-министр Польши Туск прибыл в Киев1
- 5.02.2026, 11:10
- 2,838
Визит на этой неделе не является случайным.
Премьер-министр Польши Дональд Туск начал свой официальный визит в Киев.
Об этом сообщила канцелярия главы польского правительства в сети X.
«Премьер-министр Дональд Туск начал свой визит в Киев», - указано в сообщении.
На железнодорожном вокзале в Киеве Туска встретили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, а также послы Украины в Польше Василий Боднар и Польши в Украине Петр Лукасевич.
📍Premier @DonaldTusk rozpoczął wizytę w Kijowie 🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/5XUE8HhsvY— Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 5, 2026
Что предшествовало
На днях Туск анонсировал визит в Киев совместно с министром финансов и экономики Анджеем Доманским.
Туск отметил, что его поездка в Киев на этой неделе не является случайной. Министр финансов и экономики Анджей Доманский будет сопровождать его, в частности, в связи с подготовкой к глобальной конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в июне в Гданьске.