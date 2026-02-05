Премьер-министр Польши Туск прибыл в Киев 1 5.02.2026, 11:10

Визит на этой неделе не является случайным.

Премьер-министр Польши Дональд Туск начал свой официальный визит в Киев.

Об этом сообщила канцелярия главы польского правительства в сети X.

«Премьер-министр Дональд Туск начал свой визит в Киев», - указано в сообщении.

На железнодорожном вокзале в Киеве Туска встретили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, а также послы Украины в Польше Василий Боднар и Польши в Украине Петр Лукасевич.

На днях Туск анонсировал визит в Киев совместно с министром финансов и экономики Анджеем Доманским.

Туск отметил, что его поездка в Киев на этой неделе не является случайной. Министр финансов и экономики Анджей Доманский будет сопровождать его, в частности, в связи с подготовкой к глобальной конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в июне в Гданьске.

