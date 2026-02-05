закрыть
13 мая 2026, среда, 11:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер-министр Польши Туск прибыл в Киев

1
  • 5.02.2026, 11:10
  • 2,838
Премьер-министр Польши Туск прибыл в Киев
Дональд Туск
Фото: Bloomberg

Визит на этой неделе не является случайным.

Премьер-министр Польши Дональд Туск начал свой официальный визит в Киев.

Об этом сообщила канцелярия главы польского правительства в сети X.

«Премьер-министр Дональд Туск начал свой визит в Киев», - указано в сообщении.

На железнодорожном вокзале в Киеве Туска встретили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, а также послы Украины в Польше Василий Боднар и Польши в Украине Петр Лукасевич.

Что предшествовало

На днях Туск анонсировал визит в Киев совместно с министром финансов и экономики Анджеем Доманским.

Туск отметил, что его поездка в Киев на этой неделе не является случайной. Министр финансов и экономики Анджей Доманский будет сопровождать его, в частности, в связи с подготовкой к глобальной конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в июне в Гданьске.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин
Нервы у Путина не выдержали
Нервы у Путина не выдержали Аббас Галлямов
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман