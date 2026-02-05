В истории уже был один правитель, который боролся с фонарями 17 5.02.2026, 11:19

13,978

Николае Чаушеску

Фото: Diether Endlicher/AP

Румынский урок для Лукашенко.

В Беларуси 4 февраля, после критики диктатора Лукашенко, изменили режим работы уличного освещения. В Минске, например, фонари включили только в 19.00, хотя стемнело на улице около 18.00. В соцсетях минчане возмущены таким решением энергетиков и требуют включать освещение по старому графику. В истории уже был пример правителя, который боролся с фонарями. Это румынский диктатор Николае Чаушеску.

В 1980-е он объявил масштабную кампанию жесткой экономии электроэнергии и тепла. Формально ее целью было как можно быстрее погасить внешний долг страны и добиться «экономической независимости от Запада». На практике это обернулось регулярными отключениями электричества, особенно в вечерние часы, когда нагрузка на сеть была максимальной. В жилых домах действовали лимиты потребления электроэнергии, превышение которых могло привести к штрафам или отключению. Запрещалось использование электрообогревателей и другой энергоемкой бытовой техники, уличное освещение сокращалось до минимума, а витрины и реклама практически не подсвечивались. Фонари в Румынии работали через один. Государственное телевидение работало по сокращенному графику, а контроль за соблюдением норм экономии осуществляли специальные инспекции.

При этом сама верхушка режима продолжала жить в условиях роскоши: дворцы, специальные резиденции, импортные продукты и масштабные стройки вроде Дворца народа. Этот разрыв между официальной риторикой «затягивания поясов» и реальной жизнью элиты стал одним из ключевых факторов общественного раздражения. В декабре 1989 года накопленное недовольство вылилось в массовые протесты, которые за считаные дни привели к падению режима Чаушеску.

После падения режима в декабре 1989 года Николае и Елена Чаушеску были арестованы армией и революционными силами. 25 декабря, после скорого военного трибунала, пара была расстреляна на территории воинской части в Тырговиште.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com